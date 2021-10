La première usine française de production d’hydrogène vert a ouvert ses portes en Vendée

Jeudi 30 septembre 2021, la société nantaise Lhyfe a ouvert sa première usine de production d’hydrogène vert à Bouin, sur le littoral vendéen. Le site est branché à un parc éolien et utilise l’électricité issue du vent pour isoler de l’hydrogène à partir d’eau pompée en mer.

Matthieu Guesné, le dirigeant de Lhyfe, revendique qu’ « une poignée de sociétés produisent de l’hydrogène dans le monde. Mais on est les seuls aujourd’hui à pouvoir sortir de l’hydrogène vert comme cela à l’échelle industrielle. Ce ne fut pas chose facile ».

Une production qui passera de 300 kg à 1 tonne d’hydrogène par jour

La société nantaise Lhyfe avance ainsi qu’elle peut fournir de grandes quantités d’hydrogène vert. Celui-ci est extrait à partir d’énergies renouvelables totalement propres à la différence de l’hydrogène gris qui est produit avec des énergies fossiles.

Dans un premier temps, l’usine de Vendée produira 300 kg d’hydrogène par jour. Mais, dans un second temps, la production passera à une tonne par jour à compter de la fin 2022. D’ailleurs, la ville de La Roche sur-Yon et Le Mans font partie des premiers clients de l’entreprise. Des transporteurs privés et des marques de la grand distribution, comme Lidl, se sont également engagés, de même que des industriels cherchant à « décarboner » leur activité.

Mais les ambitions de Lhyfe ne s’arrêtent pas là. L’entreprise prévoit d’ouvrir une trentaine de sites similaires à celui de Vendée d’ici 5 ans. Lhyfe étudie également une soixantaine d’autres projets en France et dans neuf pays européens. Ainsi, trois nouvelles usines seront opérationnelles au Danemark, en Allemagne et en Italie d’ici 2022.