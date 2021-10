Nasa : Pas de « vacances martiennes » pour les robots !

Une conjonction solaire se produira le jeudi 07 octobre 2021. Ce phénomène, qui a lieu tous les deux ans environ, a lieu lorsque le Soleil s’interpose entre deux objets célestes. Ici, en l’occurrence, le Soleil s’interposera entre la Terre et Mars.

En prévision de cet événement, la Nasa a décidé de suspendre la plupart des activités de ses missions martiennes pour des raisons de sécurité. En effet, l’atmosphère extérieure chaude du Soleil peut gravement perturber les communications interplanétaires. Ces « vacances martiennes » dureront deux semaines, mais ce n’est pas pour autant que les missions américaines sur Mars vont chômer.

La Nasa a attribué des tâches spécifiques à chacun de ses engins sur Mars

Pour information, la Nasa dispose de plusieurs appareils sur Mars : trois orbiteurs, deux rovers, un atterrisseur et un hélicoptère. Au cours de ces deux semaines, les différents robots auront chacun leurs devoirs de vacances en attendant que la communication avec la Terre se rétablisse.

Le rover Persévérance, par exemple, va prendre des mesures météorologiques, écouler les sons environnementaux avec son microphone et mener des expériences radar. Quant au rover Curiosity, il effectuera également des mesures météorologiques, surveillera les niveaux de radiations environnants et les poussières martiennes.

L’atterrisseur InSight va, pour sa part, mener une expérience passive qui consistera à capter les séismes de la planète rouge avec son sismomètre. Quant aux trois orbiteurs Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) et Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission (MAVEN), ils continueront à récolter des informations scientifiques pour les stocker et les envoyer vers la Terre dès que la conjonction solaire sera passée.