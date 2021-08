Curiosity : le Rover nous livre un somptueux panorama de Mars

L’increvable Curiosity continue de nous abreuver des merveilles de Mars. Une fois de plus, la NASA nous livre un somptueux panorama de Mars réalisé à partir des clichés de son rover. On y découvre ces paysages désertiques typiques à la fois étranges et familiers, qui passent de l’ocre au brun voire au bleu pâle. Ces photos ont été prises dans le cratère de Gale, alors que Curiosity se trouve aux abords d’Aeolis Mons, l’un des sommets de Mars. Abigail Fraeman, membre de la team Curiosity à la NASA, explique que « Les roches de cette zone commenceront à nous expliquer comment cette planète, anciennement humide, s’est transformée en la planète sèche d’aujourd’hui, et combien de temps ces environnements habitables ont persisté après que cela ce soit produit.”



Curiosity a désormais entamé sa grimpette d’Aeolis Mons, après quoi le rover se dirigera vers Greenheugh’s Pediment. Rappelons que le rover Curiosity a atterri dans le cratère Gale de Mars le 6 août 2012. Increvable on vous dit…