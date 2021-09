Cryptomonnaies : la Chine parle d’activités illégales et interdit le minage

La Chine a décidé de durcir sa campagne de répression concernant les plateformes de cryptomonnaies en se dotant d’un dispositif visant à éradiquer les activités jugées illégales entourant les échanges de bitcoins et autres devises virtuelles. Le gouvernement chinois a également interdit sur l’ensemble de son territoire les activités de minage.

La Chine serre la vis concernant les cryptomonnaies

Le Conseil d’État, principale autorité administrative du pays, s’était engagé au mois de mai à en finir avec ces activités afin de réduire les risques financiers qu’elles impliquent. Depuis, les institutions financières, dont les banques et les entreprises de paiements, ont l’interdiction de proposer à leurs clients tout service lié aux cryptomonnaies.

Dix agences gouvernementales, dont la Banque populaire de Chine (BPC) et les organismes de régulation des marchés, ont dit dans un communiqué commun qu’elles allaient travailler en étroite collaboration par le biais d’un nouveau mécanisme censé maintenir une pression élevée sur le marché des cryptomonnaies. « Le gouvernement est déterminé à resserrer son étreinte autour de la spéculation sur les monnaies virtuelles et sur les activités et malversations financières qui lui sont liées afin de préserver les biens de la population et de maintenir l’ordre économique, financier et social », a déclaré la BPC.

Le bitcoin, pour ne citer que lui, a connu une petite chute dans la journée suite à l’annonce de la Chine. Son prix actuel est de 36 047 euros. C’était près de 38 400 euros avant l’annonce.