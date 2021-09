Orange va abandonner l’engagement pour ses forfaits mobiles

Orange est sur le point de revoir ses forfaits mobiles, notamment en supprimant l’engagement. Ainsi, les clients ne devront plus prendre un forfait pendant 12 ou 24 mois. Ce sera en place à la fin de la première semaine d’octobre selon iGen.

Bientôt la fin de l’engagement avec les forfaits mobiles d’Orange

Cette fin de l’engagement chez Orange (hors Sosh) va concerner les personnes qui prennent un forfait sans acheter un téléphone parce qu’ils sont déjà équipés. Celles qui voudront continuer à prendre un forfait et un téléphone resteront sur une formule avec engagement.

La grille des forfaits d’Orange va par ailleurs évoluer. Le forfait 5G illimité à 79,99€/mois la première année puis 94,99€/mois ensuite (qui a vu le jour l’année dernière) va disparaitre. Il en va de même pour l’offre de 80 Go en 4G et les forfaits 5G avec 70, 100 et 150 Go.

Voici les nouveaux forfaits 4G qu’Orange va proposer dès octobre :

2 heures d’appels, SMS/MMS en illimité et 100 Mo à 7,99€/mois (contre 2,99€/mois la première année puis 7,99€/mois aujourd’hui)

2 heures d’appels, SMS/MMS en illimité et 20 Go à 18,99€/mois (contre 13,99€/mois la première année puis 18,99€/mois aujourd’hui)

Appels, SMS et MMS en illimité et 10 Go à 26,99€/mois (contre 21,99€/mois la première année puis 26,99€/mois aujourd’hui)

Appels, SMS et MMS en illimité et 70 Go à 29,99€/mois (contre 19,99€/mois la première année puis 34,99€/mois aujourd’hui)

Il y aura également des changements pour les forfaits 5G d’Orange. On retrouvera un forfait 120 Go à 32,99€/mois, un forfait 130 Go à 44,99€/mois et un forfait 200 Go à 64,99€/mois.