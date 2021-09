Chronologie des médias: Disney pourrait délaisser les salles en France et tout miser sur Disney+

Les exploitants de salles ont de quoi craindre le pire. Chronologie des médias oblige, Disney serait sur le point de laisser tomber les salles de cinéma en France. Le géant américain ne supporterait plus la réglementation française qui établi l’interdiction de proposer un film en SVoD moins de 3 ans après sa sortie en salles.

Pour Disney, ces contraintes pénaliseraient trop durement sa plateforme Disney+. Si l’on en croit le site Variety, les négociations actuelles entre Disney, les exploitants et d’autres acteurs du secteur de l’audiovisuel seraient toujours dans une impasse. La réforme de la Chronologie des médias pourrait déboucher sur un délai de seulement 4 mois (au lieu de trois ans !) entre le lancement en salles et l’arrivée sur les plateformes de SVoD, mais cette proposition est refusée par les chaines gratuites de télévision (TF1, France 2, FR3, Arte, etc.) qui réclament une fenêtre d’exclusivité plus longue pour la diffusion des gros blockbusters à la télé.

Face à ces nouveaux blocages, Disney menacerait désormais de se passer de la sortie en salles dans l’hexagone. Les prochaines productions de la firme aux grandes oreilles sortiraient ainsi uniquement sur Disney+. C’est déjà le cas pour Luca et d’autres productions récentes, mais ce choix découlait alors uniquement de la situation particulière des salles françaises dans le contexte de pandémie. Dorénavant, la sortie day one sur Disney+ pourrait bien devenir la règle…

Si tel devait être le cas, les conséquences seraient particulièrement lourdes pour les exploitants de salles, qui se retrouveraient privés des gros blockbusters Disney. La situation est d’autant plus inquiétante que les dirigeants de Warner réfléchiraient eux aussi à une stratégie identique (d’où le départ de Nolan d’ailleurs).