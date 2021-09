Christopher Nolan (Batman, Tenet) coupe les ponts avec Warner Bros

C’était dans l’air depuis quelques mois : ulcéré par la stratégie commerciale de Warner, qui mise désormais presque tout sur HBO Max, Christopher Nolan a fini par céder. Le réalisateur de la trilogie Batman, d’Inception et de Tenet, ne travaillera plus avec la Warner. Le prochain film de Nolan, un biopic romancé de J.Robert Oppenheimer (un physicien controversé à l’origine de la première bombe atomique), sera produit et distribué par Universal. L’acteur Cillian Murphy est pressenti pour tenir le rôle principal.

Christopher Nolan n’avait jamais accepté la décision récente de Warner de sortir les films à la fois au cinéma et sur la plateforme HBO Max. Le réalisateur estime même que cette stratégie à courte vue finira irrémédiablement par pénaliser les salles, ce qui lui faisait dire alors que Warner n’avait « absolument aucun amour pour le cinéma et les spectateurs ».

Il n’en reste pas moins qu’Universal a aussi son service de streaming, même si la stratégie du groupe s’avère beaucoup plus mesurée que le « tout SVOD » de la Warner. Netflix pourrait rattraper le réal au bond si les choses devaient encore mal tourner. Le géant du SVoD a confirmé son intérêt pour Nolan (par le biais de Scott Stuber, l’un des cadres de la société), mais il n’est pas certain que la réciproque soit vraie : Nolan et la SVoD, ce n’est vraiment pas l’amour fou.