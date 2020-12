Christopher Nolan critique violemment HBO Max et Warner Bros

Warner Bros a récemment annoncé que tous ses films prévus en 2021 sortiront simultanément sur sa plateforme de streaming HBO Max et au cinéma. Cette décision ne plaît pas du tout à Christopher Nolan. Le réalisateur n’a pas hésité à tacler le studio avec qui il travaille depuis des années.

Christopher Nolan en conflit avec Warner Bros et HBO Max

Pour Christopher Nolan, HBO Max est le « pire service de streaming ». Il faut dire que le réalisateur aime tout particulièrement le cinéma et veut que ses films soient sur le grand écran. Apprendre qu’un film prévu à l’origine pour être au cinéma sera aussi en streaming est tout sauf une bonne nouvelle pour le cinéaste britannique. Son message peut surprendre sachant qu’il n’a aucun film prévu en 2021. Son dernier en date est Tenet et il a justement été diffusé en salles. Mais ici, Christopher Nolan pense à ses collègues réalisateurs.

Christopher Nolan travaille avec Warner Bros depuis 2002. Mais cela ne l’empêche pas de critiquer le studio et HBO Max.

« Warner Bros avait une machine incroyable pour proposer le travail d’un cinéaste partout, dans les salles de cinéma et à la maison, et ils la démantèlent en ce moment même. Ils ne comprennent même pas ce qu’ils perdent. Leur décision n’a aucun sens économique et même l’investisseur le plus occasionnel de Wall Street peut voir la différence entre perturbation et dysfonctionnement ».

La disponibilité des films sur HBO Max en 2021 dérange également Denis Villeneuve. Le réalisateur de Dune estime que son film doit être vu au cinéma étant donné le spectacle qu’il propose. L’expérience à la maison sur le téléviseur n’offrira pas la même sensation.

Pas de HBO Max en France pour l’instant

En l’état, HBO Max est seulement disponible aux États-Unis. En France et ailleurs, les films de Warner Bros de 2021 sortiront au cinéma. De toute façon, une sortie en simultané sur HBO Max et au cinéma est impossible en France à cause de la chronologie des médias. Elle impose un délai de trois ans avant une disponibilité sur une plateforme de streaming par abonnement (SVOD).