Hausse de prix chez Netflix : les abonnés Freebox ne sont pas concernés

Netflix a récemment annoncé une hausse de prix pour ses forfaits en France et Free révèle aujourd’hui que les clients Freebox ne sont pas concernés. Il est toutefois bon de préciser que cela dépend de l’offre.

Image Univers Freebox

Tous les abonnés à une Freebox Delta ou One ont le droit à Netflix avec le forfait Essentiel. Celui-ci coûte normalement 8,99€/mois et donne accès à la qualité SD (480p) et l’usage sur un seul appareil à la fois. Ce sont ces personnes qui ne vont pas connaître une hausse particulière. Netflix est passé de 7,99€/mois à 8,99€/mois et Free a décidé de prendre la différence à sa charge.

Il y a par contre du changement pour les abonnés avec une Freebox Delta ou One qui ont choisi de prendre le forfait Standard ou Premium. Ceux avec le premier vont payer 5,50€/mois au lieu de 4€/mois, et ce dès octobre. Les personnes avec le second forfait paieront 10€/mois au lieu de 8€/mois actuellement.

Free a donc décidé de faire un geste aux abonnés Freebox qui ont le forfait Essentiel. Mais pour les autres, la hausse de prix s’applique. Pour rappel, les nouveaux prix de Netflix (pour tout le monde, pas les abonnés de Free) sont : 8,99€/mois (au lieu de 7,99€/mois), 13,49€/mois (au lieu de 11,99€/mois) et 17,99€/mois (au lieu de 15,99€/mois).