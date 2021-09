Puce Tensor de Google : des performances décevantes ?

Le Pixel 6 sera équipé du premier SoC entièrement conçu par Google, le Google Tensor. Depuis l’annonce de cette puce « maison », les spéculations vont bon train concernant son niveau réel de performances. Un bench Geekbench 5 pourrait avoir donné un premier élément de réponse… et il y a de quoi être déçu. Si l’on se fie en effet aux résultats de ce bench « Google Pixel 6 Pro », le processeur Tensor afficherait des scores très loin de ceux des meilleures puces du moment. Avec 414 points en tests mono-coeur et 2074 points en multi-coeurs, le Tensor dépasse ainsi de peu les perfs du Snapdragon 765G… qui équipait le Pixel 4a !

La comparaison fait encore plus mal face aux monstres de puissance de chez Qualcomm (Snapdragon 888) ou d’Apple (Ax). Ainsi, le Snapdragon 888 réalise 1150 points en mono-coeur, et 3400 points en multi-coeurs tandis que du côté du Bionic A14, les performances s’envolent à 1600 points en mono-coeur (4 fois les perfs du Tensor !) et jusqu’à 4050 points en multi-coeurs (2 fois les perfs du Tensor). Certes, il reste encore une possibilité que ce bench soit bidonné à la base, mais ce n’est franchement pas l’hypothèse la plus probable. Reste l’argument de l’optimisation contre la puissance brute, mais sur ce terrain là, on ne peut vraiment pas dire qu’Apple soit largué (et les Ax sont très puissants).