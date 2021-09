Xiaomi dévoile ses propres lunettes connectées

Xiaomi annonce aujourd’hui les Smart Glasses, ses premières lunettes connectées. Le fabricant rejoint ainsi d’autres groupes qui sont déjà sur ce secteur, dont Google, Snapchat et plus récemment Facebook.

Xiaomi se lance sur le marché des lunettes connectées

Les lunettes connectées de Xiaomi sont capables de prendre des photos, naviguer, agir comme un prompteur, effectuer des traductions de texte et de photos en temps réel ou encore afficher les notifications qui ont été reçues sur votre smartphone. On retrouve également XiaoAI, l’assistant de Xiaomi comme premier moyen d’interaction. Il vient sélectionner les notifications les plus importantes pour les afficher, mettre en avant le numéro de téléphone des appelants, présenter les routes et les cartes devant vous et transcrit les fichiers audio en texte.

Les Smart Glasses pèsent 51 grammes et ressemblent à des lunettes classiques. La paire embarque un processeur ARM à quatre cœurs et tourne sous Android. Elle utilise également du MicroLED, qui est connu pour avoir une luminosité plus élevée et une durée de vie plus longue que l’OLED. L’entreprise affirme par ailleurs que cette technologie présente une structure plus simple qui lui a permis de créer un écran compact dont les pixels individuels ont une taille de 4 μm. Mais il faut tirer un trait sur les couleurs : Xiaomi a choisi un affichage monochrome « pour permettre à suffisamment de lumière de traverser des structures optiques compliquées », selon ses dires.

En outre, il y a un double microphone à faisceau (beamforming), des haut-parleurs, un appareil photo de 5 mégapixels, un voyant lumineux pour alerter les autres lorsque l’appareil photo est utilisé, une batterie intégrée, des branches tactiles et un module combiné Wi-Fi/Bluetooth.

Xiaomi n’a pas mentionné de prix ni de date de sortie pour ses lunettes connectées. Mais il est possible que le produit ne soit pas lancé en dehors de la Chine. Ce point reste à confirmer.