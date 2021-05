Snap dévoile ses nouvelles lunettes connectées Spectacles, cette fois avec de la AR (la vraie)

Snap vient de dévoiler la quatrième génération de ses lunettes connectées Spectacles. Et cette fois, il y du changement puisque cet accessoire affiche certaines informations (ou effets) en réalité augmentée ! Le CEO de Snap Evan Spiegel a fait la démonstration de ce nouveau modèle ainsi que des effets AR tous inspirés ou presque de filtres Snapchat.

Tapping the vast potential of @Snap’s AR platform, the next generation of Spectacles allow you to overlay Lenses directly onto the world in front of you, for an immersive AR experience. #SnapPartnerSummithttps://t.co/r4XnSC886z pic.twitter.com/UTDDoxwBOO

