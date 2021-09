Quatre personnes s’envoleront dans l’espace à bord d’un vaisseau SpaceX

Dans quelques jours, le vaisseau Resilience de SpaceX embarquera quatre personnes civiles dans le cadre de la mission Inspiration4. Il s’agira du premier vol entièrement civil de la société. La mission décollera de l’aire de lancement Pad 39A du Kennedy Space Center de la NASA le 15 septembre.

Apparemment, il faudra attendre un peu avant de connaître l’heure exacte du décollage. Toutefois, en cas de problème technique ou météorologique, une « date de sauvegarde » a déjà été fixée pour le 16 septembre.

L’équipage s’envolera à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX. D’ailleurs, les quatre heureux élus s’appellent Chris Sembroski, Jared Isaacman, Hayley Arceneaux et Sian Proctor. Ils s’envoleront pour un voyage de trois jours autour de la Terre et planeront à environ 570 km d’altitude, soit 130 km plus haut que la Station spatiale internationale (ISS).

Rappelons que l’objectif de la mission Inspiration4 est de sensibiliser et de collecter des fonds pour le St.Jude Children’s Research Hospital, un centre de traitement et de recherche pédiatrique axé sur les maladies catastrophiques des enfants, en particulier la leucémie et d’autres cancers, situé à Memphis, aux Etats-Unis.

A look at Dragon’s Cupola, which will provide our Inspiration4 astronauts with incredible views of Earth from orbit!

The crew visited the flight-hardware Cupola in California before it was shipped to Florida for integration with Dragon Resilience. pic.twitter.com/9ivMZrS1ip

