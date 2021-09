Intel lancera un service de taxis autonomes en Allemagne… dès l’an prochain

Si la voiture autonome semble marquer le pas ces derniers mois (accidents, enquêtes, propos désabusés de Musk et d’autres spécialistes du secteur), Intel a décidé de son côté d’appuyer sur l’accélérateur : sa filiale Mobileye, rachetée en 2017, se prépare en effet à lancer un service de taxis autonomes en Allemagne. Et quand on dit « se prépare », ce n’est pas à l’horizon 2030 – qui semble être l’année idéalisé du tout électrique et de plein de trucs sympas dans le secteur automobile – mais dès l’an prochain !

Mobileye s’est en effet associé avec Sixt, le géant allemand de la location de véhicule, et avec la startup israélienne Moovit (qui est aussi la propriété d’Intel) afin de faire accoucher rapidement cet ambitieux projet. Si tout est calé pour 2022, les contraintes resteront fortes au lancement du service : les taxis autonomes ne pourront pas emprunter toutes les voies routières, et la présence d’un conducteur sera bien sûr requise derrière le volant (ce dernier pourra passer en « manuel » à tout moment). Les robotaxis de Mobileye seront pourtant pourvus de 3 LiDAR, mais cette débauche de technologies ne suffirait pas à rendre ces véhicules totalement autonomes et sûrs.

La réservation d’un taxi autonome pourra se faire via deux apps dédiées, une de Mobileye et l’autre de Sixt. Les tests d’un service similaire de robotaxis seront aussi effectués en Israël dès l’an prochain, en collaboration avec le constructeur Volkswagen.