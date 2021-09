40% des élèves de primaire sont sur les réseaux sociaux

Officiellement, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. Mais une étude de YouGov révèle que 40% des élèves de primaires sont inscrits sur TikTok, Instagram et les différentes plateformes qui existent.

Beaucoup d’enfants sont sur les réseaux sociaux

Les trois réseaux sociaux qui attirent le plus les élèves de primaires sont Instagram, Snapchat et TikTok. 18% de 6-7 ans ont déjà un compte sur l’une des trois plateformes, indique l’étude. La part passe à 41% pour les 8-11 ans.

Officiellement, les réseaux sociaux disposent de fonctionnalités qui doivent empêcher les moins de 13 ans de s’inscrire. Mais il ne faut pas prendre les enfants pour des idiots, ils savent très bien comment contourner le système.

Récemment, Instagram a annoncé empêcher les mineurs de recevoir des messages privés, pour éviter des conversations avec des inconnus. Aussi, leurs comptes sont automatiquement en privé et non en public. Par ailleurs, une intelligence artificielle est en place pour tenter de détecter l’âge de l’utilisateur et vérifier s’il a menti lors de son inscription.

Les écrans sont très fréquents

Pour ces enfants très équipés en écrans — 31% des enfants de moins de 5 ans sont ainsi propriétaires d’une tablette — la première rencontre avec un smartphone se fait entre 4 et 6 ans selon 60% des 6-7 ans. Les utilisations privilégiées des écrans sont : jouer (69%), regarder des vidéos en ligne (64%) et écouter de la musique (54%). Mais ils sont aussi 20% à utiliser Internet pour se renseigner sur les produits qui les intéressent, dont 14% des 6-7 ans.

« Les enfants de la génération Alpha sont nos collaborateurs et consommateurs de demain. En recevant les résultats de cette étude, nous avons été surpris de voir que certains sont déjà très au fait de la manière dont ils peuvent utiliser internet pour se renseigner sur des produits qu’ils convoitent. Lorsque nos clients conçoivent leurs sites internet ou qu’ils réfléchissent leur relation client sur les réseaux sociaux, ils n’envisagent pas que ceux avec qui ils interagissent puissent être aussi jeunes que 9 ans ou moins. C’est clairement un point que les marques et les influenceurs devraient désormais prendre en considération à l’avenir », commente Hugues Trogan, directeur France et Belgique d’Infobip.