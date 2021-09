Facebook et Ray-Ban teasent des lunettes connectées pour le 9 septembre

Facebook est prêt à dévoiler sa paire de lunettes connectées, en partenariat avec Ray-Ban. Le site du second affiche un teaser avec une paire de lunettes et la date du 9 septembre 2021. Il n’y a pas d’autre information, on retrouve seulement un formulaire pour s’inscrire.

Cette paire de lunettes connectées par Facebook et Ray-Ban n’est en soi pas une surprise. Il y a un an, lors de la présentation de l’Oculus Quest 2, le réseau social avait annoncé un partenariat avec le groupe EssilorLuxottica pour sortir des lunettes sous la marque Ray-Ban. Un an plus tard, le public va enfin découvrir le projet.

Il n’y a finalement pas de détail particulier qui a fuité au sujet de la paire. Mais Andrew Bosworth, à la tête de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée chez Facebook, fait du teasing avec des vidéos sur Twitter, tout comme Mark Zuckerberg. Les vidéos que les deux responsablespublient suggèrent qu’elles ont été enregistrées directement avec les lunettes. Si c’est le cas, alors on peut dire que la qualité est bonne.

La grande question maintenant est : quel est l’intérêt pour de telles lunettes ? Certains groupes ont déjà sorti des modèles, comme Snapchat avec ses Spectacles. D’autres travaillent encore dessus, comme Apple qui proposerait sa propre paire en 2025. À voir si Facebook saura conquérir le public avec ce produit.