L’Oculus Quest 2 est annoncé, avec des lunettes Facebook/Ray-Ban

Oculus a annoncé aujourd’hui le Quest 2, son nouveau casque de réalité virtuelle. La plupart des détails le concernant ont fuité ces derniers mois et l’officialisation aujourd’hui montre que tout était vrai.

Le Quest 2 est une version plus fine et plus légère du Quest. Le casque pèse 503 grammes (571 grammes pour le premier Quest) et il est équipé d’un serre-tête en tissu doux au lieu d’un serre-tête en caoutchouc rigide. Le Quest 2, qui se veut toujours un casque autonome, comprend avec quatre caméras de suivi montées à l’avant. On retrouve également deux contrôleurs de mouvement Oculus Touch.

Sous le capot, le Quest 2 embarque la puce Snapdragon XR2 de Qualcomm, 6 Go de RAM et 64 ou 256 Go d’espace de stockage. Pour l’écran, on retrouve une définition de 1 832 x 1 920 pixels pour chaque œil. Le taux de rafraîchissement est de 72 Hz pour l’instant, mais une mise à niveau vers 90 Hz est prévue plus tard.

L’Oculus Quest 2 sera disponible à l’achat à partir du 13 octobre. Le modèle avec 64 Go sera proposé pour 349 euros et celui avec 256 Go sera à 449 euros. Il est bon de noter qu’il faudra avoir un compte Facebook pour utiliser ce casque (et les autres d’Oculus). Un compte Oculus ne suffira plus, comme nous l’avons vu récemment.

Des lunettes « intelligentes » par Facebook et Ray-Ban

Dans la foulée, Facebook a annoncé un partenariat avec EssilorLuxottica pour des lunettes dites « intelligentes ». Elles seront disponibles en 2021 et seront proposées sous la marque Ray-Ban. Selon Facebook, les lunettes « combineront des technologies innovantes avec un style avant-gardiste et aideront les gens à mieux communiquer avec leurs amis et leur famille ». Il n’y a pas plus de détail pour l’instant, si ce n’est que la réalité augmentée sera au rendez-vous.