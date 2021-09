A Singapour, le robot Xavier fera la chasse aux incivilités et aux violations des règles sanitaires

A Singapour, les citoyens aux « comportements sociaux indésirables » (soit le fait de fumer en public ou de ne pas respecter les gestes barrières en pleine pandémie de Covid-19), se verront désormais rabroués… par des robots ! Deux robots baptisés Xavier arpenteront en effet les rues de la ville de façon autonome, et ce grâce à leurs caméras à 360° ou à infrarouge. Les deux Xavier rappelleront les mesures anti-Covid (port du masque par exemple) et pourront aussi alerter les autorités de police lorsque des délits plus graves seront constatés.



On notera que les robots Xavier sont réellement autonomes : leur IA intégrée de type machine learning a été conçue de façon à détecter certains agissement répréhensibles, sans aucune intervention d’un tiers. Les robots seront déployés pour une durée de 3 semaines, sans doute le temps d’évaluer ses performances globales.

La présence de robots-policiers serait justifiée par des effectifs de la police insuffisants : les agents affectés aux patrouilles à pieds pourraient alors manquer à des missions plus sensibles. La participation de robots permettra théoriquement de réallouer les forces de police aux interventions les plus urgentes.