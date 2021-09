Vivo dévoile la V1, sa propre puce ISP (Image signal Processor) pour smartphone

Les processeurs sont les cœurs battant de nos smartphones : CPU, GPU, puces de traitements neuronaux ou ISP, les processeurs sont les composants les plus importants des mobiles modernes et ce sont eux encore qui garantissent de hauts niveaux de performances sur les caractéristiques principales (photo, jeux, assistants vocaux, fluidité de l’interface, etc.). Dans la foulée d’Apple et de son Ax, plusieurs fabricants ont commencé à développer leur propre puce (et dans le même temps à s’éloigner de la dépendance à Qualcomm ou MediaTek). Exynos (Samsung), Kirin (Huawei), Tensor Core (Google), Surge S1 (Xiaomi), les géants du mobile s’engouffrent dans la brèche des composants « faits-maison ».

Vivo, actuellement 5ème fabricant mondial derrière Samsung, Xiaomi, Apple et Oppo, vient de dévoiler à son tour sa propre puce, la V1, un composant entièrement dédié au traitement d’imagerie. Cet ISP (Image Signal Processor) a nécessité le travail acharné de 300 ingénieurs. La puce V1 aura en charge le rendu final des clichés capturés avec les prochains modèles de smartphones Vivo. Hu Baishan, vice-président et directeur des opérations de Vivo, estime même que ce composant intégré pourra « faire vivre des expériences inégalées aux utilisateurs » (AR ?). Il ne reste plus qu’à attendre les premiers benchs de performances…

La V1 n’est que l’une des 4 pierres de la nouvelle stratégie « verticale » de Vivo dans le secteur mobile. Le fabricant souhaite en effet reprendre la main sur l’OS mobile (un fork Android en prépration ?), le logiciel (de nouveaux services intégrés ?) et les performances globales (un CPU dans les tuyaux ?).