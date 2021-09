L’intelligence artificielle de Facebook confond des hommes noirs avec… des singes

L’intelligence artificielle de Facebook a (très) mal fait son travail sur une vidéo en confondant des hommes noirs avec des singes. Le réseau social a présenté ses excuses.

La vidéo, publiée l’année dernière par le tabloïd britannique Daily Mail, a pour titre « un homme blanc appelle les flics contre des hommes noirs à la marina ». Arrive le moment où des hommes noirs apparaissent et où Facebook affiche le message « Continuer à voir des vidéos sur les primates ? », invitant l’utilisateur à accepter ou décliner.

Darci Groves, ancienne responsable de la conception de contenu chez Facebook, a déclaré qu’un ami lui avait récemment envoyé une capture d’écran concernant le message sous la vidéo. Elle l’a ensuite publiée sur un forum qui est destiné aux employés actuels et anciens de Facebook. En réponse, un responsable de Facebook Watch, le service vidéo de l’entreprise, a qualifié la situation d’« inacceptable » et a déclaré que l’entreprise « examinait la cause profonde ».

Facebook a également réagi de manière « officielle » et publique, auprès du New York Times. « Comme nous l’avons dit, bien que nous ayons apporté des améliorations à notre intelligence artificielle, nous savons qu’elle n’est pas parfaite et que nous avons encore des progrès à faire. Nous nous excusons auprès de ceux qui ont pu voir ces recommandations offensantes ».

Ce n’est pas la première fois qu’une intelligence artificielle confond des personnes noires avec des animaux. Il y a quelques années, le service Google Photos avait mis l’étiquette « gorilles » sur une photo d’un homme et d’une femme noirs. Google avait présenté ses excuses après une polémique apparue sur les réseaux sociaux.