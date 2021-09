Android : un bug avec l’alarme qui ne sonne pas

De nombreux utilisateurs avec un smartphone Android ont un bug avec l’alarme : il ne sonne tout simplement pas. C’est un problème gênant comme on peut s’en douter, au point que vous pourriez arriver en retard au travail.

Problème avec l’alarme sur Android qui ne sonne pas

Il y a de nombreux commentaires sur le Play Store et sur Reddit (1, 2, 3) évoquant ce bug avec l’alarme sur Android. Voici quelques témoignages d’utilisateurs :

« L’alarme ne fonctionne plus. Une notification apparaît environ 30 minutes après, indiquant « alarme manquée ». C’était l’alarme que j’utilisais pour me réveiller le matin. »

« Au secours ! Cette appli est l’appli de base de mon téléphone et l’alarme pour le réveil ne fonctionne plus du tout. J’ai regardé dans les paramètres de notification et tout baigne ! Donc ce n’est pas mon téléphone le problème. »

« Énorme bug depuis 10 jours : obligée d’installer une nouvelle appli pour pouvoir me réveiller parce que l’application ne déclenche plus mon réveil! Il s’affiche 2 secondes et disparaît puis mon téléphone affiche « alarme manquée »… Pas pratique du tout pour se réveiller et arriver à l’heure… »

Il semble qu’il y ait une sorte de lien entre la fonction « Ne pas déranger » et les alarmes manquées, certains utilisateurs indiquant qu’ils ont résolu le problème en s’assurant que leurs appareils n’étaient pas mis sous silence pendant la nuit. De même, certains utilisateurs ont établi un lien entre l’intégration de Spotify dans l’application Horloge et les alarmes manquées, signalant même le bug sur le site d’aide de Spotify et suggérant d’utiliser des tonalités différentes pour le réveil. Dans les deux cas, les corrections suggérées n’ont pas fonctionné pour tout le monde, ce qui suggère qu’il s’agit d’un problème plus important avec l’application dans son ensemble.

Le bug avec l’alarme se présente avec l’application Horloge d’Android, celle de Google qui est préinstallée sur les smartphones. Une solution temporaire nécessite effectivement de télécharger une autre application. Google n’a pas encore réagi sur ce problème.