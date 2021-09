Xiaomi 11T Pro (sans « Mi »): un leak dévoile le capteur 108 Mpx et la recharge 120 W

Le Xiaomi 11T Pro marque un tournant chez Xiaomi. Pas forcément pour des raisons technologiques (même si les specs sont à priori de haut niveau) mais tout simplement parce que le 11T Pro sera le premier smartphone du fabricant dont le nom ne fait plus référence à la marque « Mi ».

Des rendus de l’appareil ont fuité sur la toile, et ce qu’ils dévoilent devraient ravir les amateurs de la marque. Le Xiaomi 11T Pro disposerait ainsi d’un capteur principale de 108 megapixels et serait disponible en trois coloris (Gris Météorite, Bleu Céleste et Blanc Lunaire).

D’autres leaks portant cette fois directement sur les specs de l’appareil dévoilent des caractéristiques impressionnantes, soit un écran AMOLED FHD+ et 120 Hz, un processeur Snapdragon 888, 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de capacité de stockage (selon le modèle), une batterie de 5000 mAh et la recharge 120 W (en filaire bien sûr). Un modèle 11 Lite 5G serait aussi prévu. Le Xiaomi 11T Pro serait dévoilé officiellement à la mi-septembre.