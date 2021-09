Shadow met à dispo 5000 abonnements pour la France, sans liste d’attente

S’abonner à Shadow relève encore et toujours de l’exercise de patience, les listes d’attente s’allongeant sur plusieurs mois. Le rachat par OVH n’a pas vraiment arrangé les choses de ce côté là, mais il y a tout de même un peu de mieux aujourd’hui avec la mise à disposition de 5000 abonnements français sans aucune liste d’attente ! 5000 accès immédiats au service (72 heures après la commande), ce n’est pas rien, mais l’information importante n’est pas là.

Éric Sele, le nouveau patron de Shadow, a confirmé en effet au site Frandroid que la restructuration du groupe était désormais bien avancée : « Nous voulons assurer un service gagnant-gagnant pour l’entreprise et les utilisateurs, avoir un business model fiable et valide. Cela passait par une refonte de l’offre commerciale que nous avons déjà réalisée, et en s’appuyant sur la force structurelle et stratégique d’OVHcloud ».

En outre, concernant la partie technique (serveurs), des modifications seraient en cours afin d’améliorer l’expérience utilisateur (et celle des joueurs). Rappelons que l’offre française de cloud computing est disponible contre un unique abonnement mensuel de 29,90 euros.