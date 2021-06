Shadow : une seule formule d’abonnement disponible, à 29,90 euros/mois

Shadow poursuit sa transformation depuis le rachat par OVH, et les évolutions risquent fort de ne pas plaire aux joueurs. Ainsi la formule Shadow Boost devient simplement la formule Shadow, et l’on ne trouve plus aucune trace des formules Shadow Ultra et Shadow Infinite, deux abonnements proposés pour les joueurs les plus exigeants (RTX 3080 ou Titan RTX). OVH avait pourtant promis de garder ces deux formules premium avec des tarifs revus à la hausse (45 euros pour l’Ultra et 55 euros pour l’Infinite), et l’on espère vraiment que cette absence n’est qu’un simple contretemps.

Shadow : du cloud gaming à prix canon au cloud gaming… à prix bidon ?

Comme annoncé depuis le rachat, l’abonnement Shadow (le seul et unique pour le moment) passe de 14,99 euros à 29,99 euros, ce qui semble particulièrement élevé au vu des spécifications de la machine de cloud, basée sur une vieillissante Nvidia GTX 1080 (2016 tout de même), 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le calcul sur deux années d’abonnement seulement montre que l’offre n’est plus du tout concurrentielle par rapport à l’achat d’un PC fixe équivalent. Le comparatif est encore plus cruel face aux consoles next gen (l’abo Shadow à l’année revient quasiment au même prix qu’une PS5 Digitale, pourtant nettement plus puissante qu’un PC équipé d’une GTX 1080).