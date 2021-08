OnePlus a récemment annoncé ses OnePlus Buds Pro, des écouteurs sans fil qui embarquent la fonction ANC (réduction de bruit active) et coûtent 149 euros. Si l’on en croit une fuite, le constructeur prépare maintenant une version plus abordable.

L’information vient de Max Jambor, un leaker qui a notamment partagé plusieurs informations sur OnePlus et qui se sont révélées exactes. Selon ses dires, OnePlus prépare une nouvelle paire d’écouteurs sans fil avec l’ANC et un prix moins important. Il note qu’on pourrait presque parler d’une version « lite des OnePlus Buds Pro ».

1+ is working on a new – lower priced – pair of headphones with ANC. Some sort of Lite edition of the Buds Pro

I really like the Buds Pro so I am curious what those cheaper ones have to offer

— Max Jambor (@MaxJmb) August 30, 2021