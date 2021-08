The Elder Scrolls VI et Starfield seront bien des exclusivités Xbox

Dans la guerre des consoles new gen, chacun fourbit ses armes, et si l’on en croit quelques analystes de comptoir les atouts des uns et des autres seraient bien partagés : Sony livrerait bataille grâce aux blockbusters AAA de ses gros studios (Naughty Dog, Insomniac, Guerilla, etc.) tandis que Xbox miserait exclusivement sur son Game Pass (sous entendu, les exclues seraient accessoires). Partant de là, certains ont commencé à affirmer que Microsoft ne fermerait pas la porte au multiplateformes pour les très grosses franchises de ses studios first party (Elder Scrolls ou DOOM en tête).

C’est oublier un peu vite que Microsoft a racheté une bonne douzaine de studios supplémentaires sous l’ère Xbox One, et que le rachat de Bethesda pour 7 milliards de dollars ne vise pas seulement à alimenter le Game Pass en licences déjà bien installées. Généralement très bien renseigné sur l’univers Xbox, Jeff Grubb a confirmé que les prochaines grosses cylindrées de Microsoft seraient uniquement disponibles sur PC, Xbox Series et sur le Game Pass en day one. Le journaliste/insider/écrivain répondait à un twittos qui venait de lancer que les gros jeux Xbox seraient traités comme Minecraft (ou Psychonauts dans une moindre mesure), c’est à dire comme des licences multiplateformes.

Grubb a répondu aussi sec que Starfield mais aussi The Elder Scrolls VI ne sortiraient pas sur d’autres plateformes que la Xbox (et le PC). Pete Hines, le CEO de Bethesda, avait déjà confirmé l’exclusivité de Starfield, mais les joueurs semblent décidément attendre un « reveal » qui ne viendra sans doute jamais : hormis des remasters ou des extensions de jeux Bethesda déjà existants sur d’autres plateformes, hormis aussi le cas très spécial de Minecraft, les prochains jeux de Bethesda et des 20 autres studios first party de Microsoft seront bien exclusifs aux Xbox Series, et seulement aux Xbox Series. Tout n’est pas perdu pour les joueurs PlayStation ou Nintendo Switch : le PC et le mobile permettent déjà d’accéder au Game Pass (via xCloud pour le mobile), et demain peut-être, le service sera aussi proposé sur certains modèles de téléviseurs.