Overwatch : McCree va changer de nom à cause des affaires de harcèlements sexuels

Ne l’appelez plus McCree ! Le tireur d’élite MacCree, l’un des personnages jouables du FPS compétitif Overwatch, changera de nom avec la prochaine extension du jeu. Blizzard a publié un long communiqué afin d’expliquer cette modification : le personnage de McCree avait en effet été baptisé avec le nom de Jesse McCree, un ancien chef de projet de Blizzard accusé de harcèlement par un certain nombre d’employés. Jesse McCree était aussi présent dans la lamentable « suite Cosby ».

A message from the Overwatch team. pic.twitter.com/2W3AV7Pv6X — Overwatch (@PlayOverwatch) August 26, 2021

Blizzard précise en outre « qu’à l’avenir, les personnages du jeu ne porteront plus le nom d’employés réels et nous ferons preuve de plus de réflexion et de discernement quant aux références au monde réel dans les futurs contenus d’Overwatch ». C’est déjà la seconde fois que Blizzard modifie du contenu plus ou moins lié à d’anciens cadres ayant été accusés de faits répréhensibles. Au mois de juin 2020, l’éditeur avait retiré du jeu Wold of Warcraft les contenus relatifs à Alex Afrasiabi, un directeur créatif accusé de harcèlement et de comportements déplacés.

Comme il s’agit de faire les choses bien, Blizzard modifiera aussi l’arc narratif de McCree afin de justifier son changement de nom (et ne pas trop faire hurler les joueurs qui apprécient ce personnage).