Selon plusieurs sources, les Galaxy S21 ne rencontreraient pas le succès escompté par Samsung. Le ventes du flagship haut de gamme seraient même particulièrement médiocres, mais le fabricant a encore un atout dans sa manche : le Galaxy S21 FE, soit la version « abordable » des S21 et S21 Ultra. Il faut dire que le Galaxy S20 FE s’était taillé un joli succès, un succès que Samsung compte bien réitérer avec ce nouveau modèle.

Des Galaxy S20 FE plein de couleurs

Samsung France a confirmé par mégarde l’existence du S21 FE (qui était déjà largement probable avant cette boulette) en annonçant que l’achat d’un S21 FE donnerait accès à 4 mois d’abonnement gratuits sur la plateforme YouTube Premium ! Ce modèle FE serait très proche techniquement de ses grands frères S21 et S21 Ultra : écran Super AMOLED Infinity-0 6,5 pouces en Full HD+ et 120 Hz, processeur SnapDragon 888 compatible 5G épaulé par 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage selon le modèle, une batterie de 4 500 mAh (charge rapide 25 W + sans fils), le WiFi 6, un bloc photo à trois capteurs, et un capteur en façade (selfie) de 32 megapixels. Et bien sûr, l’appareil sera disponible dans de multiples coloris de coque. Ne reste plus qu’à officialiser la chose…