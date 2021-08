Les ventes du Galaxy S21 sont en chute libre par rapport aux Galaxy S10/S20

Les Galaxy S21 de Samsung ne se portent pas aussi bien que leurs prédécesseurs, à tel point que les ventes sont en recul. La concurrence commence sérieusement à faire mal à Samsung, notamment à cause du meilleur rapport qualité prix.

Les ventes des Galaxy S21 sont en recul de 20% par rapport aux Galaxy S20 et de 47% par rapport aux Galaxy S10 selon Business Post. La comparaison concerne la même période de vente.

Pour les chiffres bruts, les Galaxy S21 se sont vendus à 13,5 millions d’unités, les Galaxy S20 à 17 millions d’unités et les Galaxy S10 ont enregistré 25,5 millions de ventes. Cela devrait inquiéter l’équipe dirigeante de Samsung car la baisse constante des ventes pourrait annoncer un changement au niveau du marché. Pas plus tard qu’hier, nous avons appris que Xiaomi a été le premier vendeur de smartphones au monde en juin, là où Samsung a été deuxième. C’est la première fois que Xiaomi est premier et donc que Samsung ne l’est pas, alors que cela fait des années maintenant qu’il est devant tout le monde.

Pour ce que cela vaut, les différents Galaxy S20 ont dû faire face à un lancement en pleine pandémie, tandis que les Galaxy S21 ont vu le jour peu avant le début de la pénurie mondiale de puces. Mais les autres constructeurs ont connu le même sort et certains s’en sont bien sortis.