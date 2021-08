Xiaomi devient temporairement le 1er vendeur de smartphones, une première

Xiaomi franchit un nouveau cap de taille en devenant le premier vendeur de smartphones au monde, battant ainsi Samsung et Apple. C’est la première fois qu’il est tout en haut du podium. Selon le cabinet CounterPoint, le constructeur chinois est devenu premier en juin.

Les ventes de smartphones Xiaomi ont augmenté de 26% entre mai et juin, ce qui en fait la marque à la croissance la plus rapide en juin. Sa part de marché a été de 17,1%, contre 15,7% pour Samsung et 14,3% pour Apple. Il faut dire que les smartphones de Xiaomi ont un bon rapport qualité/prix, ce qui plaît naturellement au grand public. À cela s’ajoute le fait que la marque a continué à s’installer dans de plus en plus de pays au fil des mois, ce qui lui permet d’attirer une nouvelle clientèle.

Xiaomi a donc été le premier vendeur de smartphones au monde au mois de juin, mais il pourrait ne pas conserver cette place. En effet, le groupe est deuxième sur le deuxième trimestre (avril à juin), avec Samsung qui occupe la première place et Apple qui est troisième. Mais si Xiaomi continue sur sa lancée au niveau de la croissance, alors il pourrait être premier pendant longtemps.

C’est Samsung qui est normalement à la première place, et ce depuis des années maintenant. Apple a pendant longtemps été à la deuxième place. Mais le fabricant américain a vu son concurrent chinois lui chiper la place à plusieurs reprises. Cela varie selon les trimestres. Apple arrive à être premier en général à la fin de l’année, quand ses nouveaux iPhone sortent. Mais c’est temporaire, le temps d’un trimestre.