Xiaomi 15 Ultra : le nouveau roi des photophones ?

Lors du Mobile World Congress (MWC) 2025 à Barcelone, Xiaomi a présenté plusieurs nouveautés marquantes, avec en tête de proue le Xiaomi 15 Ultra et son concept de système optique modulaire. Dévoilé donc en avant-première à Barcelone avant sa sortie officielle en Chine, le Xiaomi 15 Ultra a pour principal point fort son bloc photo conçu en partenariat avec Leica, l’objectif étant de proposer une « expérience photographique de qualité professionnelle ». Ce bloc est doté d’un système à quatre caméras incluant des lentilles Leica Summilux, un capteur principal de 50 MP de 1 pouce (23 mm, f/1,63), un capteur téléobjectif 50 MP équivalent 70 mm (f/1,8), un capteur 200 MP (1/1,4’’ – f/2,6) eq. 100 mm signé Leica encore, et enfin un capteur 50 MP ultra grand angle de 14 mm ! Le Xiaomi 15 Ultra peut aussi filmer en 4K à 60 im/s en Dolby Vision et en 10 bits LOG. N’en jetez plus !

Au delà de ce bloc photo aux caractéristiques impressionnantes, le Xiaomi 15 Ultra dispose d’un écran AMOLED WQHD+ de 6,73 pouces, du processeur Snapdragon 8 Elite épaulé par 16 Go de RAM, d’une énorme batterie de 6000 mAh, le tout en deux capacités de stockage (512 Go et 1 To). Comme si ces caractéristiques ne suffisaient pas, Xiaomi a présenté son nouveau système optique modulaire, qui permet de fixer magnétiquement au Xiaomi 15 Ultra un objectif amovible 35 mm f/1.4 associé à un capteur d’image M4/3. Ce système innovant n’est pas encore commercialisé, mais l’on peut supposer que le projet est dans les cartons.

Le Kit photo de Xiaomi transforme même le mobile en un véritable APN, la dragonne n’ayant pas été oubliée

Les tarifs du Xiaomi 15 Ultra démarrent aux alentours des 1500 dollars, ce qui n’est pas vraiment une surprise au vu des spécifications avancées de ce modèle. Outre ce modèle ultra premium, Xiaomi a présenté le Xiaomi 15, avec un bloc photo à trois capteurs 50 MP (14, 23, 28,35 et 120 mm), un écran AMOLED de 6,36’’ et le reste des composants calqué sur la fiche du modèle Ultra. Le Xiaomi 15 sera disponible aux alentours des 1000 euros/dollars.