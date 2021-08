Google Stadia Pro : les jeux offerts en septembre 2021

Google a partagé la liste des jeux qui seront offerts en septembre 2021 avec Stadia Pro. Cette offre du service de cloud gaming permet de jouer en 4K et d’avoir du son surround. En comparaison, l’offre gratuite offre la possibilité de jouer en 1080p avec du son stéréo.

Le premier jeu offert avec Stadia Pro en septembre 2021 est Darksiders II: Deathinitive Edition. C’est un jeu d’aventure et d’action dans lequel le joueur accompagne Mort, un des quatre cavaliers de l’Apocalypse dans son épopée. Le scénario a lieu en même temps que celui du premier épisode, mais propose de nouveaux environnements plus vastes qu’auparavant.

En deuxième trimestre, on retrouve Little Big Workshop. Dans ce jeu de simulation, vous êtes le grand patron d’une usine. Organisez votre atelier, gérez vos employés, achetez des machines et faîtes en sorte d’être productif. Remplissez les demandes de vos clients et vous pourrez agrandir votre usine au fur et à mesure.

Enfin, le troisième jeu offert sur Stadia en septembre 2021 est Wave Break. Jouez en ligne avec des amis ou avec des inconnus du monde entier dans ce jeu de surf et de course. De nombreux personnages jouables sont disponibles et il y a une personnalisation plus ou moins illimitée.

Tous les jeux pourront être réclamés dès le 1er septembre, directement sur Stadia.