xCloud arrive sur Xbox One et Series X/S à la fin 2021

Microsoft annonce que xCloud fera ses débuts sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series X à la fin de l’année. Il n’y a pas une date plus précise pour l’instant. Les joueurs sur console pourront ainsi jouer en streaming.

Quel est l’intérêt d’avoir xCloud sur les différentes Xbox ? Il est vrai que la question peut se poser, puisque les joueurs ont les consoles et peuvent par définition profiter des jeux qui sont dessus. Le service de cloud gaming a plus d’intérêt sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Voilà ce que Microsoft déclare sur l’intérêt de son service pour consoles :

Découvrir et jouer à plus de 100 jeux de qualité du catalogue du Xbox Game Pass sans avoir à utiliser votre stockage ou à attendre que les installations soient terminées.

Rejoindre vos amis en multijoueur, comme dans Sea of Thieves par exemple, dès que vous recevrez une invitation et lever les voiles sans avoir besoin d’installer le jeu.

Jouer aux titres exclusifs à la nouvelle génération comme Microsoft Flight Simulator ou The Medium sur Xbox One via la cloud (cette fonctionnalité sera disponible prochainement).

Il est vrai que le support sur Xbox One peut être intéressant, sachant que xCloud s’appuie sur l’infrastructure d’une Xbox Series X. Les joueurs avec l’ancienne console pourront donc profiter des nouveaux jeux.

« Nous commencerons à tester ces fonctionnalités avec les membres Xbox Insider cet automne, afin de pouvoir réunir leurs retours et améliorer l’expérience », explique Microsoft. Le jeu en streaming sera en 1080p à 60 images par seconde, comme c’est actuellement le cas sur les autres supports.