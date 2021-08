Google paie les constructeurs pour éviter les alternatives au Play Store

Google n’a pas envie que les constructeurs de smartphones Android proposent des boutiques d’applications alternatives au Play Store. C’est pour cette raison que le groupe n’hésite pas à passer des contrats pour que son store soit le seul pré-installé sur les smartphones. Cette révélation a été faite lors du procès opposant Epic Games à Google.

Google veut laisser le champ libre au Play Store, quitte à payer les constructeurs

Contrairement Apple avec son iPhone, Google autorise les magasins alternatifs d’applications. Mais Epic Games a entrepris de démontrer que c’est une illusion et qu’Android n’est guère plus ouvert qu’iOS. « Google a érigé des barrières contractuelles à la compétition […] en reconnaissant que le groupe risquait de perdre des milliards de dollars si jamais la distribution des applications sous Android était ouverte à la compétition et que des magasins concurrents, dont un Epic Store, parvenaient à gagner du terrain », assure l’éditeur de Fortnite.

Les avocats d’Epic fondent leur argumentation sur des documents récemment mis à leur disposition, dans le cadre de la procédure en justice lancée il y a un an, quand l’éditeur avait tenté de contourner aussi bien l’App Store que le Play Store.

Google a passé différents accords avec d’autres entreprises « afin de réduire le risque que d’autres développeurs de jeux en vogue ne se servent plus en priorité de Google Play Store pour distribuer leurs titres », cite la plainte. Le géant de la Silicon Valley avait estimé, selon les documents cités par Epic, que 6 milliards de dollars de revenus sur le Play Store et 1,1 milliard de profits étaient en danger, rien que pour 2022

Selon des accords comme le Premier Device Program, des fabricants de smartphones Android ont reçu des compensations financières de Google en échange de l’exclusivité accordée au Play Store. Quelques mois après le début de ce programme, « Google a reconnu qu’il avait ainsi éliminé avec succès le risque de contagion », assure Epic.