Intel Alder Lake : les PC avec les processeurs hybrides arrivent cet automne

Intel a profité de son Architecture Day pour présenter un peu plus en détail ses processeurs avec l’architecture Alder Lake. Ils seront à destination aussi bien des ordinateurs de bureau que des ordinateurs portables.

Présentation des Intel Alder Lake

Alder Lake s’appuiera sur la dernière architecture hybride d’Intel : au lieu de se contenter d’offrir la prochaine génération de puissants cœurs de processeurs Intel, il proposera un mélange de cœurs x86 à la fois performants et économes. Le système peut rappeler big.LITTLE qui existe du côté d’ARM avec des cœurs dédiés à la puissance et d’autres qui sont économes et suffisent pour la plupart des tâches du quotidien.

Les cœurs performants ont pour nom Golden Cove. Ils succèdent aux cœurs Willow Cove que l’on retrouve dans les processeurs Tiger Lake. Intel assure que Golden Cove se veut le cœur le plus puissant qu’il ait jamais créé, mais le fondeur n’a proposé qu’une comparaison avec ses cœurs Cypress Cove et non avec les cœurs Willow Cove plus avancés.

Quant aux cœurs économes, ils ont pour nom Gracemont. Selon Intel, ils ont pour but d’être « le cœur de processeur x86 le plus efficace au monde ». Intel affirme que dans le cas d’un thread unique, l’un de ses nouveaux cœurs économes permet d’obtenir des performances supérieures de 40% à la même puissance (ou des performances similaires tout en utilisant 40% de la puissance) d’un cœur Skylake, des améliorations qui doublent si l’on compare quatre cœurs économes fonctionnant sur quatre threads à deux cœurs Skylake fonctionnant sur quatre threads.

De plus, les processeurs Alder Lake utiliseront Intel 7, à savoir une gravure en 10 nm. Ce ne sera pas cette fois qu’il y aura Intel 4 et donc la gravure en 7 nm.

Les premiers PC avec les processeurs Alder Lake arriveront à l’automne 2021. À noter que la consommation d’énergie est entre 9 W et 125 pour les processeurs selon les modèles.