ROG Phone 5s et ROG Phone 5s Pro : Asus booste le game avec le Snapdragon 888+ bo

Asus vient de donner un bon coup de boost à sa gamme ROG Phone 5 annoncée au mois de mars. Les ROG Phone 5s et ROG Phone 5s Pro bénéficient en effet de la toute dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888+ (1,8 tflops), épaulé par un GPU Adreno 660. La différence avec le Snapdragon 888 des ROG Phone 5 se situe principalement au niveau du cœur principal, cadencé à 3,00 GHz sur le 888+, contre 2,84 GHz pour le 888.



Le taux d’échantillonnage de la dalle tactile, qui était pourtant assez fou sur les ROG Phone 5 (300 Hz !) culmine cette fois à 360 Hz. Si ça continue à ce rythme, la dalle enregistrera une commande avant même que le doigt ne se pose sur l’écran !

Concernant le reste de spécifications, Asus se cale sur la fiche technique des ROG Phone 5, soit une dalle AMOLED 6,78 pouces et 144 Hz sur les deux modèles, une batterie 6000 mAh avec charge rapide 65W (en filaire bien sûr), et les gâchettes AirTriggers sur la tranche. Le ROG Phone 5s Pro gagne en revanche l’écran dorsal ROG Vision du Rog Phone Ultimate.

Le ROG Phone 5s sera proposé en deux versions, l’une avec 8 Go de RAM et 126 Go de capacité de stockage et la seconde avec 16 Go de RAM/256 Go de stockage. Le modèle Pro dispose quant à lui de 18 Go de RAM (!!!) et de 512 Go de stockage. Asus ne précise pas encore de prix, mais à priori, les tarifs devraient avoisiner ceux des ROG Phone 5, soit 799 euros le modèle de base, jusqu’à 1299 euros. Pas de date de sortie non plus, sachant que les ROG Phone 5s arriveront sur le marché dès que les stocks de ROG Phone 5 auront été écoulés.