Asus ROG Phone 5 : tout pour le jeu mobile (Snapdragon 888, Adreno 660, 18 Go de RAM LPDDR5, 144 Hz, etc.)

La nouvelle gamme d’Asus ROG Phone 5 ne fait vraiment pas dans le détail, une boulimie de composants très haut de gamme qui est destinée principalement à un usage : le jeu mobile (et plus Genshin Impact que le match-3 en free-to-play).

Commençons par l’écran, partie essentielle d’un smartphone gaming : la dalle AMOLED Gorilla Glass Victus en 6,78 pouces affiche une définition Full HD+ (1080×2448) et propose aussi le HDR 10+, le DCI-P3 ainsi qu’un taux de rafraichissement de 144Hz. La fréquence d’échantillonnage tactile est de 300Hz et la latence ne dépasse pas 24,3 ms. Cet écran dispose aussi, comme le précédent modèle, de la technologie haptique paramétrable Air Trigger 5, qui simule des touches « physiques » grâce à des zones sensibles à la pression. Cette technologie haptique s’accompagne de l’app Game Génie dédiée au jeu mobile.

Le Snapdragon 888 sous le capot

Sous le capot, le surpuissant processeur Snapdragon 888 épaulé par l’Adreno 660 et 8, 12, 16 voire 18 Go de RAM LPDDR5 selon les modèles (ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro, ROG Phone 5 Ultimate). Côté stockage, Asus a vu large avec 128, 256 ou 512 Go (UFS 3.1) sur les modèles Pro et Ultimate. La partie son n’est pas oubliée avec un port jack 3,5mm rattaché à un DAC ESS Sabre et le Dirac HD Sound dédié aux casques Asus. Wow ! La partie connectique et réseau n’est pas en reste avec la prise en charge du WiFi 6E, le Bluetooth 5.2, une puce NFC et un port USB 3.1 Type-C. Le système de refroidissement AeroActive Cooler 5 (en option) ne sera malheureusement pas disponible pour le modèle standard : il faudra débourser un peu plus pour y avoir droit sur les modèles ROG Phone 5 Pro et ROG Phone 5 Ultimate.

Le bloc photo est composé d’un capteur Sony IMX686 64 Mpx (f/1.8), un ultra grand-angle 13 Mpx (f/2.4) et un macro 5 Mpx (f/2.0). Le capteur en façade affiche 24 Mpx. Comme Asus ne fait décidément rien comme tout le monde, la batterie est en fait composée… de deux batteries 3000 mAh (soit 6000 mAh au total). Le chargeur 65W est livré avec l’appareil. A noter enfin que le logo à l’arrière est animé par des LEDs colorées et paramétrables (sauf sur le modèle Ultimate). En revanche, les versions Pro et Ultimate ont droit à des contrôles contrôles capacitifs situés au dos (peu comme sur la PS Vita).

L’Asus ROG Phone 5 Pro et son système de refroidissement AeroActive Cooler 5 (59 euros)

L’Asus ROG Pro 5 sera disponible le 29 mars (en deux versions) au tarif de 799 euros (128 Go/8 Go de RAM) ou 899 euros (256 Go/12 Go de RAM). Le modèle Pro sera commercialisé au mois d’avril (256/512 Go/16 Go de RAM) et le modèle Ultimate au mois de mai (512 Go/18 Go de RAM). Ce dernier ne sera disponible qu’en édition limitée et sera tarifé à 1299 euros.