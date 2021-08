Une filiale de Honda a conçu des chaussures GPS pour les malvoyants

En 2014, nous vous parlions des Lechal Shoes, les premières chaussures connectées conçues par la société indienne Ducere. Elles utilisent le GPS et qui indiquent la route en vibrant. Cette fois-ci, une filiale de Honda, Ashirase, a dévoilé un système de navigation qui reprend à peu près le même concept.

C’est dans un communiqué paru le 11 juin 2021 que Honda a présenté le nouveau dispositif. Ce dernier se glisse juste dans les chaussures. Il est muni de capteurs de mouvements qui déclenchent des vibrations au niveau des orteils de l’utilisateur.

Les chaussures GPS d’Ashirase seront disponibles au premier trimestre 2023

Le système conçu par Ashirase relie le dispositif à une application mobile comprenant une cartographie. L’utilisateur doit ainsi désigner la destination à laquelle il souhaite se rendre et le dispositif se charge de l’y guider.

D’après Honda, le dispositif est actuellement en phase de test mais il devrait déjà être commercialisé au premier trimestre 2023. Les concepteurs affirment que ce dispositif peut grandement améliorer la vie et assure une plus grande tranquillité d’esprit aux personnes aveugles et malvoyantes. De plus, le dispositif est discret et ne concerne que les pieds. Les personnes malvoyantes pourront ainsi toujours se servir de leur canne.

L’entreprise déclare dans un communiqué que « la navigation fournie par Ashirase permet une compréhension intuitive de la route. (…) L’utilisateur n’a pas besoin d’être constamment conscient des directions, ce qui lui permet de marcher l’esprit tranquille. Et ce, en toute sécurité ».