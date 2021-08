Call of Duty Vanguard officialisé : voici le premier teaser vidéo

Activision a officialisé aujourd’hui Call of Duty: Vanguard, son nouveau jeu de guerre. Les joueurs pourront découvrir le titre le 19 août à 19h30 lors d’un évènement au sein de Call of Duty : Warzone. En attendant ce rendez-vous, nous avons le droit à un teaser.

Le teaser de Call of Duty : Vanguard s’ouvre sur un montage de champs de bataille centré sur la Seconde Guerre mondiale. On y voit un nid de sniper qui semble se trouver en Russie ou à proximité, un champ de bataille désertique, une forêt allemande et une plage jonchée d’avions détruits. Chacune de ces zones présente un visage quelque part dans le paysage, et parfois un nom (Petrova en cyrillique, Sergent. Kingsley), ce qui fait allusion à des personnages qui seront présents dans le jeu. Il est également possible que ces personnages soient les quatre mêmes que ceux qui figurent sur l’illustration officielle du jeu à la fin de la vidéo.

Les joueurs vont donc encore une fois connaître l’époque de la Seconde Guerre mondiale. Le teaser suggère que les combats prendront place sur le front de l’Est, le front de l’Ouest, l’Afrique du Nord et le Pacifique. Ce n’est en soi pas très étonnant. Activision a fait du teasing à ce sujet au cours des derniers jours.

Il n’y a pour l’instant pas plus d’informations concernant Call of Duty: Vanguard. Le jeu de guerre, qui on se doute arrivera dans le courant de l’automne, sera en concurrence avec Battlefield 2042.