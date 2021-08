Battlefield 2042 : EA menace des testeurs de les bannir du jeu final

Une version test de Battlefield 2042 est actuellement disponible pour certains joueurs. Ils ont signé un accord de non-divulgation qui, par définition, les interdit de partager des détails ou des vidéos sur le jeu. Mais certains ne respectent pas cette règle. Electronic Arts, qui édite le titre, les menace désormais, au point de potentiellement les bannir de la version finale.

Electronic Arts a fait le nécessaire auprès de YouTube, Twitch, Streamable et d’autres plateformes sur lesquelles les testeurs ont posté du gameplay de Battlefield 2042. Mais il y a du nouveau contenu tous les jours et l’éditeur veut rapidement que cela cesse. « Si vous ne respectez pas les règles, vous risquez de perdre l’accès au test technique, aux futurs tests d’EA et, éventuellement, à Battlefield 2042 lui-même lors de sa sortie », a tweeté Adam Freeman, le principal responsable communautaire chez EA Studios Europe. Il note que plusieurs joueurs ont déjà perdu leur accès à la version test pour un non-respect de règles.

Dans la même lignée, Adam Freeman dit que les joueurs ne doivent pas partager les codes d’invitation, que ce soit avec des amis ou d’autres personnes. « [Les codes] ne fonctionneront pas. Vous ne voulez pas non plus partager les informations de votre compte avec d’autres personnes, cela pourrait mal se terminer pour vous. Très mal même », a-t-il ajouté.

Battlefield 2042 sortira le 22 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et sur PC. Une bêta ouverte sera disponible en septembre.