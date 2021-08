Facebook Messenger ajoute le chiffrement de bout en bout pour les appels

Facebook annonce l’ajout du chiffrement de bout en bout pour les appels audio et vidéo sur Messenger. Pour rappel, il existe déjà un système équivalent pour ce qui est des messages écrits, et ce depuis 2016.

Facebook Messenger renforce la confidentialité avec le chiffrement

Le chiffrement de bout en bout pour les appels signifie que personne, que ce soit Facebook, un hacker ou un gouvernement, ne peut écouter l’appel. Seules les personnes participant à la conversation sont en mesure de tout entendre. De nombreuses applications de messagerie ont adopté ce système, dont WhatsApp, Signal, Zoom ou encore FaceTime/iMessage.

Facebook note que le chiffrement de bout en bout « est en train de devenir la norme du secteur ». Le réseau social en profite pour indiquer que ses utilisateurs ont réalisé plus de 150 millions d’appels vidéo par jour sur Messenger au cours de la dernière année. Il est certain que les différents confinements ont poussé les utilisateurs à s’adapter.

En outre, Facebook annonce la mise en place de nouveaux réglages pour les messages éphémères au sein des discussions chiffrées. Si vous souhaitez qu’un message disparaisse, vous disposez de plus d’options pour choisir le moment de son expiration, entre cinq secondes et 24 heures. Les options auparavant étaient une minute, 15 minutes, une heure, quatre heures et 24 heures.

Des tests à venir, dont le chiffrement sur Instagram

Aussi, Facebook annonce qu’il va tester d’autres nouveautés au fil des prochaines semaines. Certains utilisateurs auront accès au chiffrement de bout en bout pour les conversations en groupe (messages et appels) sur Messenger. Il y aura aussi des réglages pour empêcher que telle ou telle personne vous parle.

Enfin, un test sur Instagram va permettre d’avoir le chiffrement de bout en bout pour les messages privés. Ce sera disponible pour les utilisateurs adultes dans quelques pays. Ils devront activer une option, ce ne sera pas en place par défaut.