Stephen King révèle son top 5… des romans écrits par lui-même (et il y a des surprises)

On ne compte plus les adaptations ciné ou séries du maitre de l’horreur Stephen King. Du chef d’oeuvre Shining en passant par Carrie, Christine, La Peau sur les Os, ou bien encore Misery (et tant d’autre), l’influence de Richard Bachman (l’autre nom de plume de Stephen King) sur la culture populaire contemporaine est tout bonnement colossale. Chacun a dans un coin de sa tête sa liste des meilleurs livres de King, un classement pas si facile à faire étant donné le nombre d’ouvrages signés du maitre.



Stephen King lui-même à son top 5… de ses propres oeuvres. L’écrivain s’est ainsi confié sur le plateau de The Late Show With Stephen Colbert et a livré son top 5 (sans classer ses 5 préférés), soit Survivor Type (1985), Misery (1987), Lisey’s Story (2006), The Stand (1978-1990) et The Body (1982). Dans l’édition française cela donne : Le Goût de Vivre, Misery, Histoire de Lisey, Le Fléau, et Stand by Me. Hormis Misery, on note que les « favoris » de King ne sont pas les oeuvres les plus populaires de l’auteur (pas de Carrie, deux fois adapté au ciné, pas de Ca, 3 adaptations, etc.).

Le Goût de Vivre a été adapté plusieurs fois sous la forme de courts métrages, Misery est aussi un film de Rob Reiner (pour lequel Katy Bates a reçu l’Oscar de la meilleure actrice en 1990), Histoire de Lisey a débouché sur une série visible depuis peu sur Apple TV+ (et réalisée par Stephen King en personne), Le Fléau a été adapté en série en 2020 (visible sur Starz) et The Body a eu droit à une adaptation ciné de Rob Reiner (encore !) en 1986 sous le titre Stand by Me.

