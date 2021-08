Le Pixel 6 disposerait d’un capteur Samsung ISOCELL de 50 megapixels

La dernière version de l’app Google Camera ne laisse guère de place au doute : le capteur photo du très attendu Pixel 6 sera un capteur Samsung ISOCELL de 50 megapixels. Le nom de code mentionné dans l’app, P21, fait en effet référence au capteur GN1 de Samsung et son autofocus dual-pixel que l’on trouve aussi sur les boitiers DSLR (Reflex). L’autofocus dual-pixel est considéré comme une grosse avancée par rapport à l’autofocus à détection de phase.

