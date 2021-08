Amazon et GoPro portent plainte concernant des contrefaçons

Amazon et GoPro annoncent associer leurs forces dans une plainte commune visant neuf personnes/entités qui vendent des contrefaçons. Il s’agit de contrefaçons d’accessoires pour les caméras GoPro.

Plainte commune d’Amazon et GoPro autour des contrefaçons

La plainte indique que sept personnes et deux entités ont contrefait des produits GoPro tels que Handler (fixation avec poignée flottante) et 3-Way (trépied/poignée/bras). Ils ont tenté de vendre les faux accessoires sur la boutique en ligne d’Amazon. Le géant du commerce a déclaré dans un communiqué que les actions des personnes/entités violaient ses politiques et portaient atteinte aux marques de GoPro.

« Lorsque des auteurs de contrefaçons tentent de vendre sur notre boutique, ils ne violent pas seulement les droits de propriété intellectuelle d’entreprises comme GoPro, ils trompent également les consommateurs et nuisent à la réputation d’Amazon en tant qu’endroit où acheter des produits authentiques », a déclaré Kebharu Smith, directeur de l’unité des crimes de contrefaçons chez Amazon.

La plainte a été déposée devant la Cour de district des États-Unis pour le district occidental de Washington. Au moins certains des articles contrefaits ont été vendus sur le site d’Amazon. La société a déclaré avoir remboursé les achats aux clients après avoir déterminé qu’ils avaient acheté de faux articles.