Instagram teste des publicités dans son onglet Shopping

Instagram annonce la mise en place d’un test qui consiste à afficher des publicités dans son onglet Shopping. Celui-ci est accessible via l’un des boutons en bas de l’application (le deuxième partant de la droite, avec l’icône d’un sac).

Le test de publicités dans la partie Shopping d’Instagram comprend aussi bien une image seule qu’un carrousel avec plusieurs images selon les cas. Cela concerne au départ les annonceurs/marques américains, mais ceux des autres pays vont s’ajouter à la liste au fil des mois. Les premières marques partenaires sont Away, Donny Davy, Boo Oh, Clare, JNJ Gifts, DEUX et Fenty Beauty.

L’affichage des publicités dans Instagram Shopping sera seulement sur l’application mobile… du moins au départ. Il n’existe pas encore la section Shopping sur la version Web, mais on se doute bien qu’elle va arriver un jour ou l’autre.

Instagram a lancé sa section d’achats en 2020, avant de l’étendre progressivement à plusieurs pays dans le monde. Les utilisateurs ont accès à plusieurs produits (avec un accent tout particulier sur les vêtements) et ils peuvent découvrir des photos, une description et le prix. L’idée est que l’utilisateur s’intéresse au produit et l’achète surtout. Le réseau social fait ainsi office de relais entre les utilisateurs et les marques, puisqu’elles présentent leurs sites Internet.