Amazon veut votre empreinte palmaire contre 10 dollars

Amazon veut bien votre empreinte palmaire, à tel point que le commerçant en ligne est prêt à vous donner 10 dollars si vous le faites. Son but est d’améliorer son système de reconnaissance d’empreinte au niveau de la paume de la main.

Amazon a lancé Amazon One en septembre dernier, en le présentant comme un moyen facile de payer dans les magasins du groupe, ainsi que comme un futur service d’identité qui sera utilisé par d’autres lieux et entreprises. Il suffit aux personnes de placer leur main au-dessus d’un scanner qui reconnaisse l’empreinte unique de la paume en fonction des lignes, des crêtes et des veines qui la composent. Ces informations peuvent être utilisées pour vérifier les paiements dans les magasins, mais aussi à la place des billets d’entrée et autres choses.

Les acheteurs peuvent s’inscrire sur Amazon One en associant leur carte bancaire et leur numéro de téléphone portable à l’une ou aux deux empreintes palmaires. Le processus d’inscription est la seule partie qui nécessite de toucher l’appareil. Ensuite, il suffit de passer sa paume au-dessus du scanner pour entrer dans un magasin et effectuer les achats. L’offre pour avoir les 10 dollars nécessite également de lier son compte Amazon à son identifiant Amazon One.

Le nombre limité de lieux Amazon One signifie que la promotion sera réservée à un petit cercle d’utilisateurs. Mais, si Amazon parvient à ses fins, le système pourrait être difficile à éviter dans un avenir sans contact et sans caisse.