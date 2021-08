Une route magnétisée pour recharger les voitures électriques ?

Les véhicules électriques gagnent de plus en plus de terrains parmi les consommateurs. Et ce, malgré les nombreux problèmes techniques que les constructeurs automobiles doivent encore résoudre. Justement, parmi les problèmes les plus répandues se trouvent la recharge.

Certaines entreprises ont déjà avancé quelques projets pour résoudre ce dilemme et ne pas compliquer la vie des conducteurs. C’est le cas, par exemple, de l’entreprise StoreDot qui se penchent actuellement sur des batteries à recharge ultra rapide. Mais il y a également une autre initiative tout aussi intéressante : des routes capables de recharger directement les véhicules électriques.

Crédits Pixabay

Cette route magnétisée pourrait recharger les voitures électriques sur les autoroutes !

En effet, une société allemande du nom de Magment a décidé de collaborer avec les chercheurs de l’Université de Purdue et l’Etat de l’Indiana pour tester la viabilité d’un petit tronçon de « route magnétisée ». Ce projet se décline en plusieurs phases. La première consiste à tester le substrat en laboratoire puis, à le tester en extérieur sur une portion de route de 400 mètres environ.

Si l’opération se déroule bien alors cette portion de route sera testée avec des camions électriques nécessitant un minimum de 2 000 kilowatts. Quant à la phase finale, elle consistera à construire une section routière plus grande qui intègrera une autoroute publique.

Le site web de Magment déclare que ces segments de route magnétisée seraient composés de ciment et de particules magnétiques recyclées appelées « ferrite ». Ce produit proposerait un haut degré de conductivité et il serait même capable de résister à toutes les conditions météorologiques. Cerise sur le gâteau, ce matériau ne coûterait pas plus cher que les matériaux de construction routiers standards.