Justice : la réalité virtuelle pourrait servir dans les tribunaux

D’où connaissez-vous la réalité virtuelle ? Des jeux vidéo ? Du cinéma ? En tout cas, cette technologie s’est déjà répandue dans la plupart des domaines de notre vie quotidienne comme la santé, la sécurité ou même l’agriculture. Néanmoins, il se pourrait que la réalité virtuelle (VR) n’ait pas encore de se rendre utile.

En effet, des chercheurs ont eu l’ingénieuse idée d’utiliser la réalité virtuelle dans les salles d’audience des palais de justice pour reconstituer les scènes de crime ou d’accident. Le but étant d’aider les jurés à prononcer un verdict correct dans les cas d’homicide ou d’accidents mortels de la route.

La réalité virtuelle a mieux reconstitué les faits que les photographies

L’étude a été menée par des chercheurs de l’Université d’Australie-Méridionale. Ils ont fait participer deux groupes de jurés. Le premier utilisant des casques VR et le second des photographies de la scène. Les résultats ont révélé que la VR a demandé beaucoup moins d’efforts que l’utilisation de photographies pour reconstituer la séquence des événements. Dans le cas d’un accident de voiture, les jurés dotés de casque VR pouvaient se souvenir plus aisément de l’emplacement du véhicule et de la victime au moment de l’accident.

Face à ces résultats, la Dre Carolin Reichherzer, auteure principale des travaux a déclaré la VR est une solution d’avenir dans les salles d’audience pour donner une impression réaliste aux jurés du déroulement des faits.