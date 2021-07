ZTE Axon 30 : la technologie de caméra sous l’écran devient presque mature

ZTE est obstiné. Avec l’Axon 20 5G, Le fabricant chinois avait déjà tenté l’aventure du smartphone disposant d’une caméra sous l’écran, mais les résultats obtenus étaient alors très loin d’être satisfaisants. Rebelote cette année avec le ZTE Axon 30, un smartphone équipé d’un écran AMOLED de 6,92 pouces FHD+ et 120 Hz, du processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G, d’une batterie 4200 mAh (+ charge rapide 55W), d’un bloc photo à 4 capteur (64 Mpx + ultra grand angle 8 Mpx + Macro 5 Mpx + un 2 Mpx pour la profondeur de champ) et surtout, surtout, d’un capteur photo placé directement sous la dalle !

La caméra reste encore visible dans certaines conditions de luminosité, mais on ne remarque plus rien lorsque l’écran est allumé (ce qui est bien l’essentiel). L’essentiel est ailleurs : grâce à un écran à 7 couches et à une puce spéciale pour l’affichage (UDC Pro) couplée à un circuit ACE, le capteur interne parvient à recevoir plus de lumière, et donc à générer des clichés nettement plus détaillés et lumineux. ZTE publie quelques selfies réalisés avec ce capteur « sous dalle » et cette fois, les clichés obtenus ne sont plus indigents (pas excellents, mais exploitables pour du selfie).

This is a selfie with plenty of light outdoors. pic.twitter.com/24xEir7E8r — Ice universe (@UniverseIce) July 27, 2021

Le ZTE Axon 30 sera commercialisé en Chine le 3 août prochain au prix de 300 euros environ (en conversion du CNY) pour le modèle de base avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et à 440 euros pour le modèle 12 Go/256 Go. ZTE ne commercialisant plus ses mobiles en France, les personnes intéressées devront donc passer par l’import.