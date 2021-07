Google oblige ses employés à se vacciner avant le retour au bureau

Google a pris la décision d’obliger la vaccination contre le Covid-19 pour ses employés avant leur retour au bureau en octobre prochain. Tous les employés travaillant sur site devront avoir le vaccin, mais il n’y a pas d’obligation pour les personnes en télétravail.

La vaccination obligatoire pour les employés de Google concerne d’abord les États-Unis. Mais Sundar Pichai, le PDG du groupe, fait savoir que cette obligation va également être une réalité dans les autres pays d’ici les prochains mois. Il espère que cette obligation va donner à son effectif de plus de 135 000 employés répartis dans plus d’une douzaine d’États américains et 50 pays « une plus grande tranquillité d’esprit à l’ouverture des bureaux ». Il ajoute que « se faire vacciner est l’un des moyens les plus importants de préserver notre santé et celle de nos communautés dans les mois à venir ».

Google compte mettre en place des mesures d’adaptation pour les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales ou autres raisons. Les personnes dont les raisons sont politiques ou autres seront invitées à continuer à travailler à domicile et à s’adresser aux ressources humaines pour connaître leurs options.

À ce jour, Google est l’une des plus grandes entreprises privées des États-Unis à mettre en place une obligation de vaccination pour son personnel. Cette initiative fait suite à des règles similaires mises en place ces derniers jours par les autorités fédérales et locales désireuses de stimuler les taux de vaccination, qui stagnent à 49% dans le pays.